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Россияне задолжали по кредитам почти 1 трлн рублей

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Объем просроченной задолженности по кредитам физических лиц в России приблизился к 1 трлн рублей, сообщает издание "Известия" со ссылкой на данные Центрального банка.
Россияне задолжали по кредитам почти 1 трлн рублей
Фото: ТАССТАСС
Так, по состоянию на 1 марта текущего года сумма просроченных долгов составила 976,1 млрд. При этом за год показатель вырос на 176 млрд рублей, то есть на 22%, свидетельствуют данные регулятора. Как отмечается издание, в предыдущие три года объем "просрочки" по кредитам снижался.
"Рост просрочки, очевидно, связан в том числе и с последствиями пандемии. Определенное ухудшение качества [кредитных] портфелей произошло. Но оно было не таким значительным, как виделось на пике пандемии, и сейчас не выглядит критичным", – заявили "Известиям" в Банке России.
В ЦБ пояснили, что избежать негативного сценария удалось благодаря тому, что банки не прекращали выдавать кредиты и охотно шли на реструктуризацию займов. Ранее сообщалось, что в феврале текущего года в России было просрочено рекордное число микрозаймов.
Личный счет,Центральный банк России,газета "Известия",
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