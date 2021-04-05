Россияне задолжали по кредитам почти 1 трлн рублей

Так, по состоянию на 1 марта текущего года сумма просроченных долгов составила 976,1 млрд. При этом за год показатель вырос на 176 млрд рублей, то есть на 22%, свидетельствуют данные регулятора. Как отмечается издание, в предыдущие три года объем "просрочки" по кредитам снижался.