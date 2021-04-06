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ФАС проверит цены на яйца и овощи

Газета.Ruиещё 14
56 минут назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цены на куриные яйца и мясо птицы, а также на плодоовощную продукцию, сообщается на сайте ведомства.
«В связи с поступлением информации о росте цен на куриные яйца и мясо птицы в настоящее время ФАС России проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции», – указано в сообщении.
Ведомство намерено также проанализировать ценообразование и определение розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей. Кроме того, проводятся проверки обоснованности повышения цен производителями овощей.
Ранее Федеральная антимонопольная служба не подтвердила наличие нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара в России. Результаты мониторинга, проведенного ФАС, показали, что соглашения о стабилизации цен на сахар соблюдаются. В ведомстве подчеркнули, что риски дефицита сахара в стране отсутствуют.
Личный счет,ФАС,
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