ФАС проверит цены на яйца и овощи

Ведомство намерено также проанализировать ценообразование и определение розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей. Кроме того, проводятся проверки обоснованности повышения цен производителями овощей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба не подтвердила наличие нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара в России. Результаты мониторинга, проведенного ФАС, показали, что соглашения о стабилизации цен на сахар соблюдаются. В ведомстве подчеркнули, что риски дефицита сахара в стране отсутствуют.