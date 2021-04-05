Мошенники стали представляться оператором «Яндекс.Денег»

В России активизировались мошенники, которые представляются операторами электронных кошельков «Яндекс.Деньги» и направляют угрозы с целью заставить перевести средства на биткойн-кошелек, пишет «Прайм».

Как уверяют аферисты, в случае отказа клиента от выполнения данного требования в Сети появится компрометирующее видео с его участием.

Отмечается, что письма отправляются с почтового адреса inform@money.yandex.ru. При этом сервис «Яндекс.Деньги» еще в прошлом году сменил название на ЮMoney.

В письме злоумышленник выдает себя за программиста, который якобы смог взломать компьютер пользователя и получить полный доступ к нему и сопутствующим устройствам, в частности, к камере.

Как сообщает мошенник, ему удалось сделать интимное видео с участием жертвы, которое он собирается отправить всему списку контактов, если он не получит требуемый перевод.

«Перeвeдите 650 долларов на мой биткoйн-кошeлек. Мой биткойн-кошелек (BTC Wallet): bc1qpg0uv2dcsjvpe9k2y7knxpzfdqu26tvydeu4pf. После получения оплаты я удалю видео, и вы никогда меня больше не услышите. Я даю вам 50 часов (более двух дней) для оплаты. У меня есть уведомление о прочтении этого письма, и таймер сработает, когда вы увидите это письмо», — пишет злоумышленник.

В ЮMoney знают об использовании аферистами их старого адреса, заявили в пресс-службе. Компания приняла соответствующие меры.

Такие рассылки могут иметь массовый характер, заявил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Он указал, что мошенники рассчитывают, что кто-то попадется на эту уловку. Мошенники не взламывают компьютеры, а также не имеют никаких компрометирующих материалов, письмо нужно просто проигнорировать, добавил эксперт.

«Действия мошенников являются вымогательством, это уголовное преступление. Формально получатель такого письма может обратиться в полицию, но вероятность того, что авторов удастся найти, очень мала – вероятнее всего, они находятся даже не в России. Поэтому оптимальный путь – просто на такие угрозы не реагировать и пометить письмо как спам: так почтовая служба сможет более эффективно их отфильтровывать», — подчеркнул он.