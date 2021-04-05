Россияне на треть увеличили траты на электронику

Средний чек покупки в категории «Электроника и гаджеты» за одно посещение торговой точки в I квартале 2021 года достиг 8710 рублей. Данный показатель на 31% выше прошлогоднего. Увеличение объема продаж в денежном выражении оценивается в 16%, но уменьшение количества покупок – в 5%, выяснили эксперты.

Специалисты также отметили, что существенное увеличение затрат граждан на гаджеты и электронику началось еще год назад, накануне ограничений из-за пандемии. В этой связи следует учитывать эффект базы прошлого года, когда во второй половине февраля и марте 2020 года наблюдались изменения валютных курсов и нарастала напряженность, связанная с эпидемией. Как выяснилось, в то время ряд потребителей совершали покупки, которые откладывали ранее, в связи с опасениями дальнейшего роста цен на технику.