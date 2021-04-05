Вина и фрукты из Молдавии подорожают

Молдавские виноделы обсуждают с российскими партнерами возможный рост стоимости продукции. Об этом «Ведомостям» заявили сотрудники трех производителей из этой страны.

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Причиной роста цен может стать прекращение действия с 1 апреля льготной нулевой пошлины. Полная ставка составляет 12,5% от таможенной цены.

Напомним, российская сторона установила пошлины на молдавские вина, фрукты, овощи и другие товары в 2014 году. Это случилось после подписания Молдавией соглашения об ассоциации с Евросоюзом , которое включало создание зоны свободной торговли. Россия опасалась реэкспорта через Молдавию товаров из других государств. В 2019 году на ряд товаров были установлены нулевые ставки, которые продлевались каждые 6 месяцев, последний раз – на три месяца до 31 марта 2021 года. С помощью данной льготы

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Отмена льгот является критичной для товаров низкого ценового сегмента, который включает в себя молдавские вина, заявил начальник управления маркетинга и продаж Тираспольского винно-коньячного завода Kvint Олег Ионку. Финальная стоимость продукта увеличится, что сделает его менее конкурентоспособным, указал он.

С учетом торговой наценки ретейла рост цены в рознице может достигнуть 45–50 рублей за бутылку (около 20% от текущей стоимости), заявил и совладелец УК «Альянс» (ей принадлежит импортер «Исси спиритс», который по итогам 2019 года лидировал по поставкам вин из Молдавии) Ефим Абиев.

Рост может составить 10–20%, указал еще один молдавский производитель.

Также нулевые пошлины важны для овощей и фруктов. Российская сторона больше всего зависима от яблок. Так, по данным Национального плодоовощного союза, в 2020 году Молдавия была крупнейшим импортером, поскольку ей удалось обеспечить поставки 206 000 т, или 28% российского импорта.

Рост пошлин отразится на ценах и продажах, заявил начальник отдела маркетинга ассоциации Moldova Fruct Адриан Кожокару. В настоящее время яблоки продаются в Россию по стоимости от $0,5–1/кг, рост цен может составить 5–12%, прогнозирует он.