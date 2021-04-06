Назван способ удвоить вложенные деньги

Эксперт рассказал, что на российском рынке акций доходность составляет около 15 процентов в год. Если реинвестировать, доходность через три года составит 52 процента (а не 45) благодаря сложным процентам.

Она рассказала, что банковский вклад сейчас способен принести лишь скромные четыре - пять процентов, облигации - на два-три процента больше, а вложения в акции могут вырасти на 15-20 процентов.