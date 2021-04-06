Назван способ удвоить вложенные деньги

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий
посоветовал реинвестировать полученные на фондовом рынке доходы, чтобы удвоить их. Об этом сообщает
«Прайм».
Русецкий подчеркнул, что разумная инвестиция должна учитывать начисление сложных процентов.
«На депозитах проценты могут капитализироваться, например, в конце периода инвестирования. Вложив 1000 рублей под 5 процентов, через год вы получаете сумму 1050 рублей, и новые проценты буду начисляться уже на выросшую базу 1050, и тогда фактическая сумма через два года инвестирования под 5 процентов составит 1102,5 рублей», - объяснил он.
Эксперт рассказал, что на российском рынке акций доходность составляет около 15 процентов в год. Если реинвестировать, доходность через три года составит 52 процента (а не 45) благодаря сложным процентам.
«Отсюда и обратный вывод: если вы снимаете проценты со счета, выводите купоны и дивиденды, тогда на длинном горизонте вы проигрываете тем инвесторам, кто остаётся в рынке», - заключил Русецкий.
Как писал «Рамблер», ранее финансовый советник Анна Харченко
назвала одним из самых быстрых способов заработать миллион вложения в ценные бумаги.
Она рассказала, что банковский вклад сейчас способен принести лишь скромные четыре - пять процентов, облигации - на два-три процента больше, а вложения в акции могут вырасти на 15-20 процентов.