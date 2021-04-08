52% россиян остались довольны уровнем налогов

Большинство россиян, 52 процента, остались довольны нынешним уровнем налогов, описав его как достаточный. Чрезмерным их размер назвали 36 процентов. Такие результаты следуют из опроса ВЦИОМ , на который ссылается РБК.

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Меньше всего (49 процентов) устраивает величина налогов респондентов из группы в возрасте 25-34 лет. Россияне старше 60 лет, напротив, куда реже говорят о необходимости их снизить. Такое мнение высказали только 25 процентов.

При этом результаты опроса свидетельствуют, что налоговое бремя, с точки зрения россиян, повысилось. Сразу 42 процента утверждают, что платят на данный момент больше налогов, чем пять лет назад, а тех, кто стал зарабатывать больше, только 30 процентов. Еще 13 процентов указали, что платят меньше налогов, но и доходы упали у 27 процентов респондентов.

Назвать ставку НДФЛ смогли 65 процентов опрошенных. В возрасте 18-24 лет эта доля снижается до 49 процентов. О том, что платят столько же налогов, сколько окружающие, заявили 43 процента, больше — 7 процентов, меньше — 14 процентов.

Опрос проведен 2 марта по телефону. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет, размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

Прогрессивная шкала налогообложения действует в России с 2021 года. Повышенную — 15 процентов вместо 13-ти — ставку НДФЛ платят люди, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год, но только с суммы превышения.