В чужом кармане: сколько зарабатывает крановщик

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: РАМБЛЕР РАМБЛЕР

Наш новый герой - 43-летний Владимир С., машинист-крановщик 6-го разряда из Москвы.

«В школе я серьезно занимался футболом, мечтал о настоящей карьере, но не хватило характера - появились девчонки, гулянки и футбол забросил. После одиннадцатого класса с другом за компанию пошел в транспортно-технологический техникум. Сначала выучился на машиниста козлового и мостового крана, потом уже на башенный кран», - рассказывает Владимир.

Он подчеркивает, что здоровье крановщиков должно быть «почти как у космонавтов». Во время медосмотра проверяют вестибулярный аппарат - крутят в кресле, затем просят встать и пройти по прямой линии, не пошатнувшись.

«Если сошел с линии, на высоком кране работать не разрешат. Со зрением чуть проще, например, работать в линзах можно. И, конечно, не должно быть никакого страха высоты», - отмечает Владимир.

Сейчас Владимир работает на строительном объекте вахтовым методом (20/10). Его зарплата за вахту начинается от 55 000 рублей и может достигать 70 000 рублей (в вакансии обещали доход до 85 000 рублей, но такой зарплаты Владимир еще не получал).

В его обязанности входит не только непосредственное управление башенным краном, но и контроль за работой механизмов и электрооборудования, проверка работы и регулирование тормозов и ограничителей, контроль состояния стальных канатов и металлоконструкций крана.

Требования, которые были указаны в вакансии: среднее профессиональное образование, опыт работы от пяти лет, наличие удостоверения машиниста 5-го или 6-го разряда.

«Если говорить о минусах - крановщику приходится подниматься в кабину хотя бы раза два: утром и после обеда. У меня этот путь проходит по обычной лестнице, никаких лифтов и страховки. Сейчас есть и краны с современными безопасными лифтами, но далеко не везде. Туалета в кабине нет, если приспичит - снова спускаться-подниматься», - рассказывает Владимир.

Нет в кабине крана и кондиционера, в жару приходится открывать окна и появляется другая проблема - ветер. Владимир называет насморк и простуду профессиональными заболеваниями крановщиков.

Владимир отмечает, что высоты никогда не боялся, но начал видеть кошмары, начав работать на кране.

«Мне снилось, как кран падает, пока я в кабине. Где-то года два один и тот же сон, хотя я знал, что при соблюдении техники безопасности это невозможно. С приходом опыта такие кошмары исчезли», - говорит он.

Иногда Владимир трудится с переработками и даже не успевает спуститься пообедать, есть приходится в кабине. Но каждая переработка оплачивается дополнительно. Иногда выпадает относительно спокойный день и Владимир смотрит сериалы на планшете.

«В моей компании все строго, работаем строго по ТК, больничные и отпуск, строго белая зарплата, компенсируют проезд и бесплатно кормят. Но зато и проверяют тебя так же строго, гоняют даже за остаточный перегар. Если освидетельствование показывает алкоголь, выгоняют сразу», - отмечает Владимир.

Владимир живет с женой и дочерью-первоклассницей в ипотечной квартире. Они с супругой пополам выплачивают кредит и оба покупают продукты домой, с расходами на учебу дочери помогают бабушки и дедушки.

Примерные траты Владимира (в месяц):

На погашение ипотеки - 30 000 рублей

На продукты - 15 000 рублей

На коммунальные платежи - от 3 000 до 6 000 рублей

На школьные мелочи для дочери - до 3 000 рублей