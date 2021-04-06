Медиков могут наделить правом выхода на досрочную пенсию

Медицинские работники могут получить право на досрочное назначение пенсии по старости. Об этом сообщает
агентство «Москва».
Некоторое время назад депутат Государственной думы Евгений Марков
внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента проект закона о закреплении права медиков на досрочное назначение пенсии по старости.
Он высказал мнение, что принятие документа создаст медработникам гарантии достойной жизни, а также решит задачу обеспечения действия конституционных принципов справедливости и равенства в сфере пенсионного обеспечения.
Согласно его результатам, 69% россиян не хотят уходить на пенсию до 55 лет. 31% участников опроса выразили желание перестать работать в 55 лет. 80% респондентов объяснили невозможность досрочного выхода на пенсию тем, что тем самым они лишатся средств к существованию.
В марте пенсионный консультант Сергей Звенигородский заявил, что государственная пенсия — необходимый минимум для получения комфортного дохода в старости. Он призвал россиян заботиться о накоплениях и назвал основой культуры личного инвестирования выбор правильного инструмента для накопления средств.