Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Медиков могут наделить правом выхода на досрочную пенсию

Артём Кульша
34 минуты назад
Медицинские работники могут получить право на досрочное назначение пенсии по старости. Об этом сообщает агентство «Москва».
Некоторое время назад депутат Государственной думы Евгений Марков внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента проект закона о закреплении права медиков на досрочное назначение пенсии по старости.
Он высказал мнение, что принятие документа создаст медработникам гарантии достойной жизни, а также решит задачу обеспечения действия конституционных принципов справедливости и равенства в сфере пенсионного обеспечения.
В августе сервис «Работа.ру» и негосударственный пенсионный фонд Сбербанка провели исследование о желаемом времени выхода на пенсию.
Согласно его результатам, 69% россиян не хотят уходить на пенсию до 55 лет. 31% участников опроса выразили желание перестать работать в 55 лет. 80% респондентов объяснили невозможность досрочного выхода на пенсию тем, что тем самым они лишатся средств к существованию.
В марте пенсионный консультант Сергей Звенигородский заявил, что государственная пенсия — необходимый минимум для получения комфортного дохода в старости. Он призвал россиян заботиться о накоплениях и назвал основой культуры личного инвестирования выбор правильного инструмента для накопления средств.
Личный счет,Видео,Евгений Марков,НПФ Сбербанка,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители