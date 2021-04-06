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"Дефицит товаров": России назвали последствия войны в Донбассе

Вероника Полынина
1 час назад
Россию ожидает сильное обесценивание рубля и инфляция в случае прямого военного участия в конфликте на юго-востоке Украины. Такое мнение высказал руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.
По словам экономиста, «с нарастающим масштабом» повторится ситуация, произошедшая после присоединения Крыма к России.
«Мы опять заплатим за это очень сильной девальвацией рубля. Это вызовет очень большой скачок инфляции. Так как инфляцию мы решили подавлять, то быстро возникнет дефицит товаров», - заявил Липсиц НСН.
Новые санкции затронут российский госдолг, уверен специалист. Это приведет к обеднению, сжатию экономики. Российская экономика окажется в положении замкнутого круга и сможет торговать лишь внутри страны.
«Отключение от SWIFT, запрет на торговлю долговыми обязательствами — это для нас большая беда. Мы уже попали в ситуацию, когда нас обложили санкциями практически по всем отраслям. А теперь атомную промышленность поставили под удар, а это у нас одна из сильных экспортных отраслей», - отметил Игорь Липсиц.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец в ходе встречи с послом Канады на Украине Ларисой Галадзой сообщил о скоплении российских войск у границы Украины.
Машовец призвал страны НАТО проводить с Украиной совместные мероприятия, в том числе военные учения, включающие сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Также он призвал страны Североатлантического альянса, которые граничат с Украиной, повысить уровень боевой готовности войск.
Комментируя сообщения об активности российских военных в Ростовской области вблизи границы с Украиной, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передвижение российской армии по российской территории не представляет угрозы ни для одной страны мира, в том числе для Украины, и не должно вызывать ни у кого обеспокоенности.
Личный счет,Экономика,Видео,Роман Машовец,Дмитрий Песков,НАТО,ВШЭ,
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