«Мы опять заплатим за это очень сильной девальвацией рубля. Это вызовет очень большой скачок инфляции. Так как инфляцию мы решили подавлять, то быстро возникнет дефицит товаров», - заявил Липсиц НСН.
«Отключение от SWIFT, запрет на торговлю долговыми обязательствами — это для нас большая беда. Мы уже попали в ситуацию, когда нас обложили санкциями практически по всем отраслям. А теперь атомную промышленность поставили под удар, а это у нас одна из сильных экспортных отраслей», - отметил Игорь Липсиц.