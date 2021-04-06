По словам экономиста, «с нарастающим масштабом» повторится ситуация, произошедшая после присоединения Крыма к России.

Новые санкции затронут российский госдолг, уверен специалист. Это приведет к обеднению, сжатию экономики. Российская экономика окажется в положении замкнутого круга и сможет торговать лишь внутри страны.