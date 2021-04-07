В России могут повысить пенсионный налоговый вычет

Банке России поддерживают инициативу по увеличению налоговых льгот для граждан, которые самостоятельно копят средства на старость. Об этом свидетельствует письмо заместителя председателя Центробанка Владимира Чистюхина в ответ на обращения профильных саморегулируемых организаций.

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Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов обращались в Центробанк с предложением ввести отдельный пенсионный налоговый вычет для тех, кто самостоятельно копит на пенсию в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.

Предполагается, что такой вычет будет мотивировать россиян самостоятельно копить на будущее в рамках НПО.

В настоящее время законодательство предусматривает социальный налоговый вычет, который формируется из четырех компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. Максимальная сумма, с которой он исчисляется, составляет 120 тысяч рублей в год. Максимальный вычет — 15,6 тысячи рублей.

При этом величина вычета не индексировалась свыше десяти лет, а «медицина и образование «выбирают» практически всю долю по налоговому вычету, а низкая ставка НДФЛ делает его еще менее привлекательным», утверждают авторы инициативы.

В связи с этим они предлагают повысить лимит до 400 тысяч рублей (либо до шести процентов от зарплаты) и выделить его в отдельный налоговый вычет.

Чистюхин в ответном письме отмечает, что предоставление клиентам негосударственных пенсионных фондов налоговых льгот «будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений».

В связи с этим Центробанк считает, что «инициатива концептуально может быть поддержана», пишут « Известия ».