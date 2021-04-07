МФО попросили поднять пороговую сумму для займов

Микрофинансовые организации считают целесообразным смягчение правил расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) при выдаче микрозаймов, пишет РБК.

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Они предложили увеличить пороговую сумму для займов, которые можно оформлять, не рассчитывая долговую нагрузку клиента. Вопрос обсуждался в ходе экспертного совета по микрофинансированию при Банке России , заявили изданию два участника встречи.

В настоящее время ПДН оценивается при выдаче ссуды от 10 тысяч рублей.

В ID Finance предлагают увеличить порог до 15 тысяч рублей.

Сегодня, если ссуда составляет более 10 тысяч рублей, а ПДН у заемщика выше 50%, МФО обязана создавать повышенные резервы, что отражается на нормативе достаточности капитала.

Граница может быть сдвинута в диапазон 15–20 тысяч рублей, считает гендиректор «МигКредита» Олег Гришин . Сумма займа, которая не требует расчета ПДН, может быть поднята в три раза, до 30 тысяч рублей, указал управляющий партнер группы «Финбридж» Леонид Корнилов

Инициатива МФО обусловлена ситуацией на рынке, а также бизнес-интересами компаний, полагает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев

«Вероятнее всего, повышение спроса населения на заемные средства во время пандемии на фоне консервативной политики банков в этот период привело к увеличению желаемой суммы микрозайма», - предположил он.

Повышение суммы займа без расчета ПДН может стимулировать выдачи, заявил замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

Изменить порог расчета ПДН можно, однако «с учетом экономической действительности», указала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Представитель ЦБ в беседе с РБК заявил, что вопрос требует дополнительной проработки.