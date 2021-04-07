В чужом кармане: сколько зарабатывает переводчик

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наша новая героиня, 26-летняя Ирина Ч. выучилась на переводчика в одном из московских колледжей иностранных языков и сейчас занимается бизнес-переводами.

Вакансия, на которую она откликнулась, требовала знания английского на уровне С2 (самый высокий уровень по шкале CEFR). Этому требованию Ирина соответствовала - ее навыки доказывает сертификат IELTS .

«В колледже я училась по программе «переводчик в сфере профессиональной коммуникации». На последней работе искали человека с высшим лингвистическим образованием, но на самом деле все решает тестовое задание - выполнишь хорошо, возьмут, даже если профильного нет вообще. Альтернативой диплому может стать твой опыт в аналогичных компаниях, у меня он был», - рассказывает Ирина.

Компания Ирины занимается поставками упаковочного оборудования. В ее обязанности входит переписка с поставщиками, перевод инвойсов (документы, содержащие перечень товаров и услуг, их количество, цену и другие характеристики), перевод технической литературы, перевод контрактов и деловых писем с/на английский язык, составление документов на английском.

В вакансии была указана зарплата от 55 000 до 100 000 рублей. Такой разброс, по словам Ирины, связан со сложной системой премий. Чаще всего она получает 75 000 рублей.

«Моя работа - это в основном письменные переводы технической документации и разных контрактов, дело достаточно монотонное. Переводом с английского уже никого не удивишь, конкуренция большая, поэтому зарплаты на таких должностях и не впечатляющие. На собеседовании мне сразу сказали: к нам идут не за большими деньгами, а за опытом. Для меня вариант неплохой, я молодой специалист и хочу хорошее портфолио», - отмечает Ирина.

Среди минусов Ирина называет ненормированный график (постоянно появляются срочные документы на перевод) и забывчивость руководства - о недоплаченных переработках приходится напоминать.

Сейчас Ирина изучает корейский язык и рассчитывает, что он поможет ей выйти на новый зарплатный уровень. Россия активно сотрудничает с южнокорейскими компаниями, а среди россиянок популярна корейская косметика, поэтому вариантов много, отмечает наша героиня.

Примерные траты Ирины (в месяц):

На аренду квартиры (Подмосковье) - 25 000 рублей

На продукты - 20 000 рублей

На одежду и косметику - до 15 000 рублей

На общественный транспорт - 5 000 рублей

На кафе и кино - 5 000 рублей

На телефон/интернет - 1 000 рублей