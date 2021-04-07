Российские блогеры в 2020 году заработали 11,1 млрд рублей

Российские блогеры в 2020 году заработали на рекламе в Instagram и Youtube 11,1 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование The Interactive Advertising Bureau (IAB).

Результаты прошлого года почти на 64% превышают показатели 2019-го, отмечают аналитики.

Заработки блогеров на продвижении товаров и услуг в Instagram выросли на 69%. Рекламодатели выбирали эту площадку для рекламы товаров из категорий «мода», «красота», «дом и интерьер».

В Youtube в основном рекламировали товары и услуги из категорий «игры», «e-commerce», «еда и напитки», «электроника». Рекламные заработки ютюберов выросли на 55%.

Доходы блогеров от рекламы более чем на треть превысили суммарную рекламную выручку издателей газет и журналов за прошлый год (8 млрд рублей) и сопоставимы с доходами от рекламы радиовещателей (11,2 млрд рублей).

Исследователи обращают внимание, что заявленные 11,1 млрд рублей - это лишь легальная часть их доходов, информацию о которых раскрывают сами лидеры мнений или агентства. Теневые же доходы сопоставимы с легальными или даже превышают их.

Как сообщал «Рамблер», ранее глава Роструда Михаил Иванков заявил, что российская экономика не нуждается в блогерах.