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Российские блогеры в 2020 году заработали 11,1 млрд рублей

Вероника Полынина
1 час назад
Российские блогеры в 2020 году заработали на рекламе в Instagram и Youtube 11,1 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование The Interactive Advertising Bureau (IAB).
Российские блогеры в 2020 году заработали 11,1 млрд рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Результаты прошлого года почти на 64% превышают показатели 2019-го, отмечают аналитики.
Заработки блогеров на продвижении товаров и услуг в Instagram выросли на 69%. Рекламодатели выбирали эту площадку для рекламы товаров из категорий «мода», «красота», «дом и интерьер».
В Youtube в основном рекламировали товары и услуги из категорий «игры», «e-commerce», «еда и напитки», «электроника». Рекламные заработки ютюберов выросли на 55%.
Доходы блогеров от рекламы более чем на треть превысили суммарную рекламную выручку издателей газет и журналов за прошлый год (8 млрд рублей) и сопоставимы с доходами от рекламы радиовещателей (11,2 млрд рублей).
Исследователи обращают внимание, что заявленные 11,1 млрд рублей - это лишь легальная часть их доходов, информацию о которых раскрывают сами лидеры мнений или агентства. Теневые же доходы сопоставимы с легальными или даже превышают их.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава Роструда Михаил Иванков заявил, что российская экономика не нуждается в блогерах.
«Сегодня экономике нужны не блогеры, сегодня экономике нужны станочники, инженеры, сегодня экономике нужны специалисты сельского хозяйства», - сказал он в эфире НТВ.
Личный счет,Михаил Иванков,Роструд,НТВ,РБК,
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