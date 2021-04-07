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Аналитики подсчитали средний чек россиянина за поход в магазин

Национальная Служба Новостей
1 час назад
Средний чек россиянина за один поход в магазин с 29 марта по 4 апреля составил 598 рублей, приводят «Известия» данные исследовательского холдинга «Ромир». Это на 24 рубля (3,9%) меньше, чем на прошлой неделе.
598 рублей тратят россияне в среднем в магазинах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Кроме того, это на 126 рублей (17,4%) меньше относительно 13-й недели прошлого года. Специалисты холдинга объясняют такие цифры влиянием пандемии. «В прошлом году в этот период россияне активно делали покупки в магазинах в преддверии введения новых ограничительных мер», - объясняется в сообщении.
Исследование основано на информации 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.
Личный счет,газета "Известия",
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