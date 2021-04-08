Выплаты по безработице изменятся в России

Максимальное пособие по безработице 12 130 рублей будут платить только первые три месяца. Затем оно уменьшится до пяти тысяч рублей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соответствующее постановление ступает в силу с 8 апреля.

Ранее речь шла о том, что пособие по безработице 12 130 рублей выплачивают первые три месяца периода выплат по безработице. После размер максимального пособия опустится до пяти тысяч рублей в месяц, сообщает «Парламентская газета».

Также устанавливаются новые правила выплат беременным. Если первый квартал получения пособия по безработице в максимальной сумме пересекается с выплатой пособия по беременности, то выплаты по безработице переносятся на более поздний срок.

Лидер справороссов Сергей Миронов предлагал поднять сумму выплат по безработице до 31 тысячи рублей в месяц. Он считает, что так можно остановить обнищание граждан.