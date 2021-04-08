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Выплаты по безработице изменятся в России

News.ruиещё 18
3 часа назад
Максимальное пособие по безработице 12 130 рублей будут платить только первые три месяца. Затем оно уменьшится до пяти тысяч рублей.
Выплаты по безработице изменятся в России
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
Соответствующее постановление ступает в силу с 8 апреля.
Ранее речь шла о том, что пособие по безработице 12 130 рублей выплачивают первые три месяца периода выплат по безработице. После размер максимального пособия опустится до пяти тысяч рублей в месяц, сообщает «Парламентская газета».
Также устанавливаются новые правила выплат беременным. Если первый квартал получения пособия по безработице в максимальной сумме пересекается с выплатой пособия по беременности, то выплаты по безработице переносятся на более поздний срок.
Лидер справороссов Сергей Миронов предлагал поднять сумму выплат по безработице до 31 тысячи рублей в месяц. Он считает, что так можно остановить обнищание граждан.
Ранее NEWS.ru сообщал, что порядок назначения пособий по безработице был скорректирован в максимальном размере. Изменения коснутся отдельных категорий граждан, заявили в пресс-службе правительства.
Личный счет,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Парламентская газета,
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