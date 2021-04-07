Россиянам упростят получение пособия на погребения

Минтруд подготовил законопроект, который упрощает порядок получения выплаты пособия на погребение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

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В Минтруде отметили, что подготовленный документ не меняет критерии и условия выплат, но вводят полностью электронный вид и принцип экстерриториальности для их получения.

Кроме того, поправки обеспечивают урегулирование вопроса определения размера социального пособия.

Согласно законопроекту, для получения пособия не будет нужна бумажная справка о смерти. Заявителю не надо будет обращаться за выплатой в Пенсионный фонд или орган социальной защиты населения.

Для оформления выплаты гражданину необходимо будет подать заявление на портале госуслуг или в МФЦ, выбрав предпочтительный способ получения денег - почтовый перевод или перечисление на банковский счет.

Также в поправках прописано, что размер пособия определяется на дату и по месту государственной регистрации смерти.