Россиянам упростят получение пособия на погребения

Минтруд
подготовил законопроект, который упрощает порядок получения выплаты пособия на погребение. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на пресс-службу министерства.
В Минтруде отметили, что подготовленный документ не меняет критерии и условия выплат, но вводят полностью электронный вид и принцип экстерриториальности для их получения.
Кроме того, поправки обеспечивают урегулирование вопроса определения размера социального пособия.
Согласно законопроекту, для получения пособия не будет нужна бумажная справка о смерти. Заявителю не надо будет обращаться за выплатой в Пенсионный фонд или орган социальной защиты населения.
Для оформления выплаты гражданину необходимо будет подать заявление на портале госуслуг или в МФЦ, выбрав предпочтительный способ получения денег - почтовый перевод или перечисление на банковский счет.
Также в поправках прописано, что размер пособия определяется на дату и по месту государственной регистрации смерти.
Как писал «Рамблер», ранее Минтруд предложил упростить порядок оформления выплаты на детей до 3 лет из средств материнского капитала, отменив условие предоставления справки о доходах семьи. Пенсионный фонд должен самостоятельно запросить эти сведения из налоговой службы
.