Минтруд упростит выплату части пособий в России

Ранее в Минтруда сообщили
, что россияне, претендующие на получение выплат на первого и второго ребенка до трех лет, смогут не предоставлять документы о доходах членов семьи. Они будут получены через взаимодействие с Федеральной налоговой службой
. Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил
, что правительство России
продлевает особый порядок получения госуслуг до конца года. Некоторые из них, в том числе услуги по назначению пенсий, пособий и других выплат, можно будет и дальше получать онлайн.