Минтруд упростит выплату части пособий в России

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило законопроект, который упрощает выплату социального пособия на погребение. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, гражданину, который занимается погребением умершего, не придется посещать Пенсионный фонд или орган соцзащиты населения, чтобы предоставить бумажную справку из органа ЗАГС. Для оформления необходимо будет только подать заявление через госуслуги или МФЦ. От гражданина потребуется выбрать способ получения выплаты: почтовым переводом или перечислением денег на банковский счёт.