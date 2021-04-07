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Минтруд упростит выплату части пособий в России

Ura.Ru
1 час назад
Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило законопроект, который упрощает выплату социального пособия на погребение. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Минтруд упростит выплату части пособий в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Поправки не меняют критерии и условия выплат, но вводят полностью электронный вид и „принцип экстерриториальности“ для их получения, а также обеспечивают урегулирование вопроса определения размера социального пособия», — передает ТАСС.
По новым правилам, благодаря технологическим возможностям государственных информационных систем, не потребуется предъявлять справку о смерти в бумажном виде.
Кроме того, гражданину, который занимается погребением умершего, не придется посещать Пенсионный фонд или орган соцзащиты населения, чтобы предоставить бумажную справку из органа ЗАГС. Для оформления необходимо будет только подать заявление через госуслуги или МФЦ. От гражданина потребуется выбрать способ получения выплаты: почтовым переводом или перечислением денег на банковский счёт.
Ранее в Минтруда сообщили, что россияне, претендующие на получение выплат на первого и второго ребенка до трех лет, смогут не предоставлять документы о доходах членов семьи. Они будут получены через взаимодействие с Федеральной налоговой службой. Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России продлевает особый порядок получения госуслуг до конца года. Некоторые из них, в том числе услуги по назначению пенсий, пособий и других выплат, можно будет и дальше получать онлайн.
Личный счет,Михаил Мишустин,Федеральная налоговая служба,Минтруд,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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