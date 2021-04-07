Средний чек россиян уменьшился по сравнению с прошлым годом

Средний недельный чек россиян на неделе с 29 марта по 4 апреля составил 598 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир»
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Средний недельный чек – это средняя стоимость одной покупки. На неделе с 29 марта по 4 апреля она оказалась на 3,9% (24 рубля) меньше, чем неделей ранее, и на 17,4% (126 рублей) меньше, чем в тот же период прошлого года.
Аналитики объясняют снижение среднего чека в сравнении с прошлым годом влиянием пандемии. В 2020-м россияне активно закупались необходимым во время локдауна.
Исследование «Ромир» основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.
Как писал «Рамблер», по данным банковских экспертов, россияне ходят в магазины 12 раз в месяц, примерно раз в два дня. При этом мужчины посещают супермаркеты чаще, чем женщины (13 раз против 11), и тратят больше.