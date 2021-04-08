В чужом кармане: сколько зарабатывает оператор колл-центра

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наша новая героиня - 24-летняя Инна М., около года она работает оператором колл-центра в крупном интернет-магазине.

«До беременности я была продавцом в сетевом магазине спорттоваров, а во время декрета решила подработать. Как многие молодые мамочки искала удаленную работу с гибким графиком. Смотрела я только варианты без устройства по ТК, так как официально выйти на работу не могу. Подходящая вакансия нашлась у интернет-магазина одежды», - рассказывает Инна.

В вакансии была указана зарплата от 30 000 до 40 000, удаленный график 2/2 с возможностью выбирать дневные или ночные смены. Инну предложение устроило - с ребенком во время удаленки ей помогает мама.

Инну взяли в компанию после группового собеседования по скайпу. Для работы требовался компьютер с выходом в интернет, гарнитура для звонков и тихое место для работы. Также ее попросили оформиться как самозанятую.

После этого Инна прошла обучение (продолжительность - десять дней по графику два через два). В ее обязанности входят консультации клиентов по телефону и через системы мгновенного обмена сообщениями (вопросы по заказам и доставкам, по возврату товара и денег)

«Обучение оплачиваемое, 20 тысяч рублей. Но есть нюанс - получить эти деньги можно только в том случае, если обучение завершено и после него вы отработали 1,5 месяца», - отмечает она.

Зарплата зависит от количества минут разговоров, но в них не входит время, в течение которого клиент «висит» на линии, слушая музыку. А таких минут, по словам Инны, больше всего, - оператор обязан перевести клиента в «висящий режим» во время поиска ответа на его вопрос. Также предусмотрены премии и штрафы, они зависят от оценки, которую поставит клиент после разговора. Кроме того, запись разговоров время от времени прослушивает менеджер. В среднем Инна получает 35 000 рублей в месяц.

«Операторы во многих случаях не могут повлиять на оценку. Бывает, что клиент сам что-то напутал или слишком долго ждет возврата денег. Чаще всего ты лишь направляешь его проблему людям, которые могут ее решить, а сам мгновенно ничего изменить не можешь», - предупреждает Инна.

Постоянное общение с людьми Инна называет и плюсом, и минусом этой работы.

«Помогать нормальным людям очень приятно. Их много, но и ненормальных хватает. Не скажу ничего нового, но люди не понимают, что это не оператор потерял их заказ или зажал возврат денег. Не советую работать в колл-центрах людям с неустойчивой психикой, нахамите в ответ - премии вам не видать. Готовьтесь, что иногда в нескольких разговорах подряд вас будут поливать грязью», - отмечает она.

Главными плюсами Инна называет возможность работать из дома и выплату зарплаты точно в срок.

Инна живет с мужем, ребенком и мамой. Основную часть расходов (ЖКХ, основная закупка продуктов и другие) во время декрета взял на себя ее муж.

«Помимо зарплаты в колл-центре у меня есть мои небольшие декретные, вместе выходит 45 тысяч. Сейчас я коплю деньги, а когда сын пойдет в детский сад, отучусь на флориста», - заключила Инна.

Примерные траты Инны (в месяц):

На продукты - до 10 000 рублей

На уход за ребенком - 10 000 рублей

На одежду и косметику - до 7 000 рублей

На бытовые мелочи - 5 000 рублей