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Россиянам дали совет не брать кредиты на дорогие смартфоны

Вероника Полынина
1 час назад
Экономист посоветовал россиянам не брать кредиты на дорогие смартфоны, чтобы избежать долговой ямы.
Россиянам дали совет не брать кредиты на дорогие смартфоны
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам проректора Финансового университета при Правительстве РФ, экономиста Александра Сафонова, перед тем, как оформить кредит, человек должен трезво оценивать свои возможности.
«Самый главный шаг — определиться, насколько человеку необходима та вещь, которую он хочет приобрести в кредит или на которую он хочет взять кредит. Не надо увлекаться модой, брать большие кредиты на современные смартфоны, например», - сказал он в комментарии Nation News.
По мнению Сафонова, если крайней необходимости для покупки вещи нет, в нынешних условиях лучше от нее отказаться.
Экономист посоветовал проанализировать уровень кредитной нагрузки и призвал не забывать об обязательных платежах, которые могут мешать расплачиваться по долгам.
Он напомнил, что предельная норма нагрузки на бюджет при возврате кредита с учетом процентов не должна превышать 30% от доходов семьи. В этом случае заемщик всегда сумеет найти ресурс для погашения займа.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что Банк России обсуждает с правительством возможность дать регулятору законодательное право запрещать коммерческим банкам кредитовать граждан с долгами.
Личный счет,Александр Сафонов,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,
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