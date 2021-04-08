Россиянам дали совет не брать кредиты на дорогие смартфоны

Экономист посоветовал россиянам не брать кредиты на дорогие смартфоны, чтобы избежать долговой ямы.

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По словам проректора Финансового университета при Правительстве РФ, экономиста Александра Сафонова , перед тем, как оформить кредит, человек должен трезво оценивать свои возможности.

«Самый главный шаг — определиться, насколько человеку необходима та вещь, которую он хочет приобрести в кредит или на которую он хочет взять кредит. Не надо увлекаться модой, брать большие кредиты на современные смартфоны, например», - сказал он в комментарии Nation News.

По мнению Сафонова, если крайней необходимости для покупки вещи нет, в нынешних условиях лучше от нее отказаться.

Экономист посоветовал проанализировать уровень кредитной нагрузки и призвал не забывать об обязательных платежах, которые могут мешать расплачиваться по долгам.

Он напомнил, что предельная норма нагрузки на бюджет при возврате кредита с учетом процентов не должна превышать 30% от доходов семьи. В этом случае заемщик всегда сумеет найти ресурс для погашения займа.