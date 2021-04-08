Производители предупредили о росте цен на майонез

Крупные производители майонеза предупредили торговые сети о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10%, узнал «Коммерсант»

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О повышении отпускных цен на майонез и соусы на 5-12% в зависимости от вида продукции заявили бренды «Слобода», «Скит», «Ряба» и «Сдобри».

Причина - удорожание подсолнечного масла, упаковки, ГСМ и логистики.

По словам производителей, повышение цен на 10% не компенсирует рост себестоимости, но позволит избежать убытков.

Коммерческий директор «Скита» Леонид Аксельрод отметил, что предельно допустимая отпускная цена подсолнечного масла – 95 рублей, тогда как переработчики могут закупать его только по экспортной цене 130-135 рублей за литр.

Минсельхозе , комментируя намерение производителей майонеза поднять цены, заявили, что новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и поддержать стабильный уровень цен.