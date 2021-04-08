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Производители предупредили о росте цен на майонез

Вероника Полынина
1 час назад
Крупные производители майонеза предупредили торговые сети о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10%, узнал «Коммерсант».
Производители предупредили о росте цен на майонез
Фото: ТАССТАСС
О повышении отпускных цен на майонез и соусы на 5-12% в зависимости от вида продукции заявили бренды «Слобода», «Скит», «Ряба» и «Сдобри».
Причина - удорожание подсолнечного масла, упаковки, ГСМ и логистики.
По словам производителей, повышение цен на 10% не компенсирует рост себестоимости, но позволит избежать убытков.
Коммерческий директор «Скита» Леонид Аксельрод отметил, что предельно допустимая отпускная цена подсолнечного масла – 95 рублей, тогда как переработчики могут закупать его только по экспортной цене 130-135 рублей за литр.
В Минсельхозе, комментируя намерение производителей майонеза поднять цены, заявили, что новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и поддержать стабильный уровень цен.
В декабре, как сообщал «Рамблер», президент Владимир Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения. После этого министерства сельского хозяйства и промышленности и торговли, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение об установлении предельной отпускной цены на подсолнечное масло и сахар до 1 апреля. В марте соглашение о стабилизации цен на сахар было продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября.
Личный счет,Владимир Путин,Минсельхоз,
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