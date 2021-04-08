Производители предупредили о росте цен на майонез

В декабре, как сообщал «Рамблер», президент Владимир Путин
обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения. После этого министерства сельского хозяйства и промышленности и торговли, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение об установлении предельной отпускной цены на подсолнечное масло и сахар до 1 апреля. В марте соглашение о стабилизации цен на сахар было продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября.