Россиян предупредили об атаке на их счета

По словам гендиректора "Смарт Лайн Инк" (производителя систем DeviceLock) Олеси Ярмоленко, вероятнее всего, данный оператор имеет договор о сотрудничестве с одним или несколькими российскими провайдерами сотовых услуг. При этом, по данным DeviceLock, в начале апреля доступ к коммутатору мог попасть к покупателю из стран СНГ, а ввиду активного распространения онлайн-банкинга и относительно высоким остаткам на счетах Россия всегда была наиболее желанной целью для мошенников в интернете.
Руководитель департамента аудита информационной безопасности Infosecurity a Softline company Сергей Ненахов пояснил, что клиентам следует переключить двухфакторную защиту критических сервисов на push-уведомления вместо SMS, а также использовать специальные приложения-аутентификаторы, генерирующие одноразовые коды непосредственно на самом устройстве.