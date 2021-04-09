Россиян предупредили об атаке на их счета

По словам гендиректора "Смарт Лайн Инк" (производителя систем DeviceLock) Олеси Ярмоленко, вероятнее всего, данный оператор имеет договор о сотрудничестве с одним или несколькими российскими провайдерами сотовых услуг. При этом, по данным DeviceLock, в начале апреля доступ к коммутатору мог попасть к покупателю из стран СНГ, а ввиду активного распространения онлайн-банкинга и относительно высоким остаткам на счетах Россия всегда была наиболее желанной целью для мошенников в интернете.