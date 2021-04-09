Хакеры готовят массированную атаку на счета россиян в мае

Во время майских праздников хакеры могут провести массированную атаку на счета россиян. Об этом сообщают «Известия».

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В компании DeviceLock рассказали, что в начале марта в даркнете появилось предложение о продаже за 30 тысяч долларов в биткоинах доступа к коммутатору одного из операторов мобильной связи без упоминания его названия и страны действия.

Доступ к коммутатору позволяет перехватывать звонки и смс всех операторов, с которыми у владельца коммутатора есть соглашение о роуминге.

«Атаки на (систему сигнализации, управляющую трафиком мобильных операторов. — Прим. ред.) SS7 используются в первую очередь для перехвата авторизационных смс кредитных организаций, различных электронных кошельков. С их помощью злоумышленники затем могут войти в личный кабинет банка и воспользоваться деньгами потенциальной жертвы», — рассказала генеральный директор компании «Смарт Лайн Инк» Олеся Ярмоленко.

По ее словам, высока вероятность, что уязвимый оператор сотрудничает с одним или несколькими российскими провайдерами сотовых услуг.