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Хакеры готовят массированную атаку на счета россиян в мае

Артём Кульша
3 часа назад
Во время майских праздников хакеры могут провести массированную атаку на счета россиян. Об этом сообщают «Известия».
Хакеры готовят массированную атаку на счета россиян в мае
Фото: ReutersReuters
В компании DeviceLock рассказали, что в начале марта в даркнете появилось предложение о продаже за 30 тысяч долларов в биткоинах доступа к коммутатору одного из операторов мобильной связи без упоминания его названия и страны действия.
Доступ к коммутатору позволяет перехватывать звонки и смс всех операторов, с которыми у владельца коммутатора есть соглашение о роуминге.
«Атаки на (систему сигнализации, управляющую трафиком мобильных операторов. — Прим. ред.) SS7 используются в первую очередь для перехвата авторизационных смс кредитных организаций, различных электронных кошельков. С их помощью злоумышленники затем могут войти в личный кабинет банка и воспользоваться деньгами потенциальной жертвы», — рассказала генеральный директор компании «Смарт Лайн Инк» Олеся Ярмоленко.
По ее словам, высока вероятность, что уязвимый оператор сотрудничает с одним или несколькими российскими провайдерами сотовых услуг.
С большой вероятностью в начале апреля доступ к коммутатору купил покупатель из стран СНГ. Хакеры могут атаковать несколько сотен владельцев счетов с наибольшими остатками. Обычно подготовка таких атак занимает от двух недель до месяца. То есть нынешняя может быть приурочена к майским праздникам, когда россияне ослабят контроль над своими счетами.
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