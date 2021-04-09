В чужом кармане: сколько зарабатывает медсестра

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наша новая героиня - 31-летняя медсестра Дарья Е. Она работает в процедурной отделения химиотерапии одной из московских клиник.

«Поступала в медицинский колледж я после девяти классов. Учеба была легкой, но вот контингент оказался так себе - прокуренные и пропитые девчонки, очень наглые и дерзкие. Это первая школа жизни, вторая - практика по больницам, где мы не только учились уколы ставить, но и разгружали ящики и двигали мебель», - рассказывает Дарья.

После учебы Дарья некоторое время работала на скорой помощи, затем в поликлиниках и больницах. В последний год она - медсестра отделения химиотерапии.

Для трудоустройства на это место требовалось среднее медицинское образование, наличие сертификата по сестринскому делу и владение навыками постановки внутримышечных и внутривенных инъекций.

В обязанности Дарьи входит выполнение врачебных назначений (забор крови, различные инъекции, постановка катетеров), дезинфекция, подготовка инструментов для стерилизации и ведение медицинских документов. Зарплата Дарьи состоит из оклада в 50 000 рублей и стимулирующих надбавок, в целом выходит около 80 000 рублей в месяц, как и обещали в вакансии.

«Спросите любую медсестру, первая ее жалоба после маленькой зарплаты - на врача. Это правда, что сестра чаще всего бывает крайняя. И доктора могут ее шпынять, и пациенты. Но при этом и уважение есть, ведь мы незаменимы. Операционная сестра - очень достойная работа. Сестра, которая ездит с доктором на скорой, - интересная работа, очень нужная. Сестра, которая работает у стоматологов, - отлично, так как деньги хорошие, никаких ночных смен, ответственность и общение с пациентами минимальные. Неплохо быть и сестрой в поликлинике. Тоже ночных смен нет, работа не напряжная особо, но и денег меньше», - отмечает Дарья.

Она подчеркивает, что у медсестры практически нет полномочий для самостоятельной работы - в основном только под руководством врача и по его назначениям.

«Вы всегда будете - Леночка, Катенька, Анюта, сделайте-ка то, запишите-ка это, будь вы хоть семи пядей во лбу. А врач - это врач, Иван Иванович, уважаемый человек, даже будучи мальчиком после института. Субординация короче. Не везде так, но как правило», - подчеркивает Дарья.

Пациенты, по ее словам, «тоже не ангелочки», - люди в отделении химиотерапии находятся в тяжелом состоянии и «характер у них вылезает будь здоров».

Среди плюсов своей нынешней работы Дарья называет график 5/2 и молодой коллектив.

«Зарплату, как и всем, хотелось бы побольше. Медсестры в косметологиях могут заработать больше ста тысяч, в частной стоматологии тоже с деньгами все хорошо. Но я планирую повышать квалификацию и дальше работать в химиотерапии», - заключила Дарья.

Сейчас Дарья снимает квартиру пополам с молодым человеком и копит на учебу.

Ее примерные траты (в месяц):

На аренду жилья - 20 000 рублей

На продукты - до 15 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/кафе/бары) - 10 000 рублей

На одежду и косметику - до 10 000 рублей

На салон красоты - от 3 000 до 6 000 рублей

На мелочи для дома - до 3 000 рублей

На телефон/интернет - 1 000 рублей