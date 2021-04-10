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Москвичам рассказали о новом способе мошенничества с кредитами

Газета.Ruиещё 9
53 минуты назад
В Москве мошенники начали использовать запись голоса клиентов банков для оформления кредитов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции города.
Расскрыт новый способ мошенничества с кредитами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В правоохранительных органах пояснили, что банки предлагают клиентам использовать биометрические данные, в том числе голос, для идентификации личности.
Мошенники пытаются использовать эту возможность в своих целях. Так, злоумышленники звонят клиентам банков и задают вопросы, как которые можно ответить только "да" или "нет". Впоследствии они используют запись голоса для оформления кредитов на своих жертв.
В полиции напоминают, что при подозрительных звонках нужно сохранять бдительность и никогда не сообщать данные банковских карт. В случае получения звонков, предлагающих биометрический сбор данных, следует ответить, что вы сами придете в отделение банка, если заинтересует данная возможность. Кроме того, правоохранители рекомендуют использовать несколько видов защиты и установить лимит на снятие средств, а также блокировать карту в случае подозрительного списания средств.
Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана с "бонусами" от государства.
Личный счет,МВД,ИТАР-ТАСС,
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