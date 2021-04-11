Банки оценили безопасность расчетов в цифровых рублях

Крупные российские банки готовы принять участие в тестировании цифрового рубля и не сомневаются, что он будет пользоваться спросом у клиентов. Особое внимание при этом следует уделить информационной безопасности, предупреждают опрошенные РИА Новости участники рынка: цифровыми рублями можно будет рассчитываться в офлайне и, по мнению банков, такие операции могут стать лакомым кусочком для мошенников.