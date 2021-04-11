Банки оценили безопасность расчетов в цифровых рублях

"ВТБ готов принять участие в пилотных проектах, связанных с внедрением цифрового рубля. По оценке ВТБ, создание инфраструктуры для внедрения цифровой валюты может занять около двух лет", — заявил заместитель президента-председателя правления банка Вадим Кулик.
"Низкая осведомлённость населения по вопросам кибербезопасности существенно увеличивает данные риски. Предлагаемые офлайн-расчеты снижают возможность выявления и предотвращения мошеннических платежей, поэтому это опция цифрового рубля будет особенно опасна. По нашему мнению, пока не будет решена проблема проведения мошеннических операций с учетом действующих технологий, использование офлайн- расчетов преждевременно", — подчеркивает Макоско.
"Объем клиентских средств в банках может уменьшиться, что приведет к усилению конкуренции за них. Вырастет стоимость привлечения клиентов, как следствие, банкам станет сложнее и дороже конкурировать между собой", — предполагает она.
"Банки получают доступ к кошельку физического лица из другой финансовой организации, что позволяет им играть активную роль в отношениях с клиентом. При этом для клиента почти не меняется "привычная картина мира", — пояснил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.