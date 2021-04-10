Экономист предложил оптимальный вариант пенсионной системы

Для этого нужно, чтобы в основе пенсионной системы лежал минимальный уровень оплаты труда, или по-другому — равная ему минимальная пенсия. Только в этом случае люди будут думать о будущем и брать на себя ответственность, а не полагаться полностью на государство, приводит мнение эксперта «Красная весна».