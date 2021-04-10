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Экономист предложил оптимальный вариант пенсионной системы

News.ru
1 час назад
Проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин предложил новый вариант пенсионной системы. По его мнению, государству надо дать возможность гражданам самим накопить на пенсию.
Экономист предложил оптимальный вариант пенсионной системы
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Для этого нужно, чтобы в основе пенсионной системы лежал минимальный уровень оплаты труда, или по-другому — равная ему минимальная пенсия. Только в этом случае люди будут думать о будущем и брать на себя ответственность, а не полагаться полностью на государство, приводит мнение эксперта «Красная весна».
А человеку в течение жизни надо создать условия для создания собственных пенсионных накоплений, — считает Марголин.
По мнению экономиста, такой подход позволит упростить расчёт размера пенсии, а также даст возможность понизить ставки отчисления. Но изменять систему надо постепенно, считает проректор РАНХиГС. Не нужно будоражить общественное мнение.
Нужно сначала обсудить такие подходы, добиться консенсуса. И только потом сказать, что через 10–15 лет мы это введём, — аргументирует Марголин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что самостоятельно копящих на пенсию россиян будут мотивировать формировать долгосрочные сбережения. Дополнительным стимулом может стать увеличение пенсионного налогового вычета. Идею готовы поддержать в Центробанке.
Личный счет,Андрей Марголин,РАНХиГС,Центральный банк России,
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