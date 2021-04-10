Россиянин месяц жил на 1000 рублей

Автор дзен-канала «Сделать невозможное» месяц жил на 1020 рублей. Мужчина, не называющий своего имени, потерял работу в январе, нашел новую и выживал до первой зарплаты, питаясь кашей и не пользуясь интернетом.

«Я составил план и купил необходимые продукты, которые смог позволить. Утром овсяная каша, в обед „куриный“ суп, вечером каша с луком», — цитирует автора канала «Царьград». Мужчина отметил, что чувство голода — главная проблема, с которой он столкнулся. Со второй недели ему пришлось уменьшить порции, чтобы растянуть продукты до зарплаты.

Мотиватором для автора, по его словам, служил фильм о блокаде Ленинграда. «Я понял — то, что происходит, далеко не предел человеческих возможностей», — отметил он. Россиянин не платил за коммуналку, интернет и телевидение у него отключили за неуплату. Из-за информационного вакуума он стал больше общаться с окружающими людьми. В ходе безденежного месяца мужчина заболел, однако денег на лекарства также не было.