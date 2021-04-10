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Россиянин рассказал, как месяц жил на 1000 рублей. «Дал слово, что больше не вернусь на дно»

Ura.Ru
41 минуту назад
Автор дзен-канала «Сделать невозможное» месяц жил на 1020 рублей. Мужчина, не называющий своего имени, потерял работу в январе, нашел новую и выживал до первой зарплаты, питаясь кашей и не пользуясь интернетом.
Россиянин месяц жил на 1000 рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Я составил план и купил необходимые продукты, которые смог позволить. Утром овсяная каша, в обед „куриный“ суп, вечером каша с луком», — цитирует автора канала «Царьград». Мужчина отметил, что чувство голода — главная проблема, с которой он столкнулся. Со второй недели ему пришлось уменьшить порции, чтобы растянуть продукты до зарплаты.
Мотиватором для автора, по его словам, служил фильм о блокаде Ленинграда. «Я понял — то, что происходит, далеко не предел человеческих возможностей», — отметил он. Россиянин не платил за коммуналку, интернет и телевидение у него отключили за неуплату. Из-за информационного вакуума он стал больше общаться с окружающими людьми. В ходе безденежного месяца мужчина заболел, однако денег на лекарства также не было.
Прожив месяц без средств автор сделал несколько выводов. Главным уроком он назвал отказ от курения и алкоголя. «Понял, что это путь в могилу», — пишет он. Также мужчина усвоил, что нужно пить много воды. Еще одним важным фактором он называет заначку, которая должна быть у каждого на трудные времена. В заключении россиянин заявил, что усвоил жизненный урок и пообещал, что больше «не вернется на это дно».
Личный счет,Царьград ТВ,
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