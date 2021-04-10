Россиянам назвали настоящую цену электроэнергии

Россияне платят за электричество на 30-50% меньше экономически обоснованной цены. Об этом рассказал Олег Колобов, эксперт направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок. Его цитирует РИА Новости

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«Текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованного», — сказал он.

По словам Колобова, разница между экономически обоснованным и нынешним уровнем тарифа составляет в среднем около 2-3 рубля за кВт.ч. Стоимость зависит от использования газовой или электрической плиты.

Эксперт отметил, что дела в регионах обстоят по-разному. Например, в Москве население оплачивает электроэнергию по тарифам, которые максимально приближены к экономически обоснованным. Жители столицы недоплачивают 1-1,5 рубля.

Если территории изолированы и удалены, то экономически обоснованный уровень тарифа может достигать 40-45 рублей за кВт.ч при фактическом тарифе в 3-5 рублей за кВт.ч.

Льготы населению предоставляются за счет бюджета и генерирующих компаний (через различные механизмы). Компании и организации оплачивают фактические затраты на электроэнергию.

Колобов о метил, что компенсация населению происходит за счет более высоких тарифов для прочих потребителей. Такая практика была введена в начале 1990-х годов в качестве соцзащиты. Сейчас доля населения в электропотреблении растет и это тревожит энергетиков.

Кроме того, поддержка не является адресной. Люди, приобретающие современное жилье, имеют высокие доходы, но платят за электричество по низким тарифам. Владельцы дорогих электрокаров также оплачивают электроэнергию для зарядки по льготной цене.