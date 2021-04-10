Россиянам назвали альтернативу банковским вкладам

«Можно активнее привлекать средства физических лиц. Вклады населения в банках сегодня - порядка 30 триллионов рублей. Как правило, они лежат в банках "мертвым грузом" под очень низкий процент. Если их привлечь при помощи облигаций под реализацию крупных проектов и дать процент чуть выше депозита - скажем, даже семь-восемь процентов годовых, с определенными гарантиями государства, то огромные средства населения перетекли бы в реальный сектор экономики», - сказал эксперт.
«От морепродуктов Крыма и Кубани до оленины на Ямале. Кавказ - это виноград, овощи, орехи и фрукты. Юг России - зерновые и масличные. Центральное Черноземье - лен, конопля, картофель и так далее. Возможности колоссальные», - отметил Корнюш.