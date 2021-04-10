Россиянам назвали альтернативу банковским вкладам

Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Фото: Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Инвестиции в сельскохозяйственный сектор могли бы принести людям более ощутимый доход и способствовали бы развитию отечественной экономики.