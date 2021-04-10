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Россиянам назвали альтернативу банковским вкладам

Майк Габриелян
1 час назад
Россиянам необходимо дать возможность вкладывать инвестиции в проекты сельского хозяйства. Они могут стать альтернативой банковским вкладам. Наша страна постепенно становится ведущим мировым производителем продовольствия, а продукты дорожают во всем мире. Об этом в интервью «РГ» рассказал эксперт Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш.
Россиянам назвали альтернативу банковским вкладам
Фото:  Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»
«Можно активнее привлекать средства физических лиц. Вклады населения в банках сегодня - порядка 30 триллионов рублей. Как правило, они лежат в банках "мертвым грузом" под очень низкий процент. Если их привлечь при помощи облигаций под реализацию крупных проектов и дать процент чуть выше депозита - скажем, даже семь-восемь процентов годовых, с определенными гарантиями государства, то огромные средства населения перетекли бы в реальный сектор экономики», - сказал эксперт.
Он напомнил, что в прошлом году Центробанк всего на несколько пунктов снизил ключевую ставку. После этого многие россияне забрали вклады и инвестировали в недвижимость. Других идей у них просто не было.
Инвестиции в сельскохозяйственный сектор могли бы принести людям более ощутимый доход и способствовали бы развитию отечественной экономики.
По словам эксперта, Россия может производить практически всё.
«От морепродуктов Крыма и Кубани до оленины на Ямале. Кавказ - это виноград, овощи, орехи и фрукты. Юг России - зерновые и масличные. Центральное Черноземье - лен, конопля, картофель и так далее. Возможности колоссальные», - отметил Корнюш.
Экспорт продовольствия может стать важнейшей статьей доходов России. Мировые цены на продовольствие растут уже десятый месяц. Индекс продовольственных цен ООН за последний месяц увеличился на 2,1 процента, достигнув 118,5 пункта. С июня 2014 года это самое высокое значение.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуме оценили последствия политики антироссийских санкций для сельского хозяйства.
Личный счет,Торгово-промышленная палата,Центральный банк России,Госдума,ООН,
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