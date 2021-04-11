Управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в интервью радио Sputnik назвал лучший способ распознать мошенничество с инвестициями.

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По его словам, финансовая пирамида отличается от других видов мошенничества тем, что ее жертвы осознают свою ошибку, как правило, не сразу и какое-то время продолжают снабжать мошенников деньгами.

Эксперт отметил, что факты мошенничества с использованием финансовых пирамид в последнее время в России участились. Мошенники звонят россиянам по телефону и представляются сотрудниками известных финансовых организаций, в том числе зарубежных. Обычно злоумышленники вызывают свою жертву в офис или предлагают заключить договор онлайн.

Также специалист рассказал, что мошенники подбирают для работы на телефоне людей, которые обладают хорошими знаниями в психологии, в разговоре с потенциальными жертвами они озвучивают именно те предложения, которое те хотят услышать. При этом для каждого возраста у них есть свое предложение.

Так, когда у человека появляются деньги, например, в 25-45 лет, интересны псевдоистории криптоинвестиций, криптовалютного трейдинга. Для более финансово обеспеченных россиян это могут быть инвестиции в недвижимость, добычу золота, драгоценные камни. «Для пенсионеров это, как правило, дополнительная прибавка к пенсии, предложение различных лжекооперативов с выплатой процентов», — заявил Сафиулин.