В ПФР объяснили, кто может выйти на пенсию досрочно

Эксперты также отметили, что с 2023 года женщины, родившие трех детей и воспитавшие их до 8 лет, смогут оформить пенсию по старости в 57 лет. При этом россиянки, имеющие пять и более детей, имеют право выйти на пенсию в 50 лет. В семьях, где воспитывался ребенок-инвалид, один из родителей имеет право выйти на пенсию раньше срока. На досрочную пенсию могут выйти и опекуны инвалидов, которые следят за ними с раннего детства.