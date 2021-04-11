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Кто из россиян может выйти на пенсию досрочно: отвечает ПФР

РИА "ФедералПресс"иещё 4
23 минуты назад
В Пенсионном фонде РФ напомнили, что некоторые россияне могут с нынешнего года досрочно уйти на пенсию.
В ПФР объяснили, кто может выйти на пенсию досрочно
Фото: ТАССТАСС
«С 2021 года женщины, родившие и воспитавшие четырех детей до достижения ими возраста 8 лет, могут оформить страховую пенсию по старости при достижении 56 лет», – рассказали в ПФР.
Эксперты также отметили, что с 2023 года женщины, родившие трех детей и воспитавшие их до 8 лет, смогут оформить пенсию по старости в 57 лет. При этом россиянки, имеющие пять и более детей, имеют право выйти на пенсию в 50 лет. В семьях, где воспитывался ребенок-инвалид, один из родителей имеет право выйти на пенсию раньше срока. На досрочную пенсию могут выйти и опекуны инвалидов, которые следят за ними с раннего детства.
В ПФР также напомнили, что на досрочный выход на пенсию могут претендовать граждане с внушительным трудовым стажем: 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Жители Крайнего Севера могут уйти на пенсию на пять лет раньше, если их минимальный стаж составляет 15 лет, сообщает «Российская газета».
Ранее «ФедералПресс» писал, что некоторые пожилые россияне могут рассчитывать на перерасчет пенсии. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Госдума,ФедералПресс,"Российская газета",
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