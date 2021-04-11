В ПФР объяснили, кто может выйти на пенсию досрочно

Эксперты также отметили, что с 2023 года женщины, родившие трех детей и воспитавшие их до 8 лет, смогут оформить пенсию по старости в 57 лет. При этом россиянки, имеющие пять и более детей, имеют право выйти на пенсию в 50 лет. В семьях, где воспитывался ребенок-инвалид, один из родителей имеет право выйти на пенсию раньше срока. На досрочную пенсию могут выйти и опекуны инвалидов, которые следят за ними с раннего детства.
В ПФР также напомнили, что на досрочный выход на пенсию могут претендовать граждане с внушительным трудовым стажем: 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Жители Крайнего Севера могут уйти на пенсию на пять лет раньше, если их минимальный стаж составляет 15 лет, сообщает «Российская газета».