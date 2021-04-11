Россиянам напомнили, кому можно досрочно уйти на пенсию

Стало известно о новых законах, позволяющих россиянам досрочно уйти на пенсию в 2021 году. Об этом пишет «Российская газета» ссылаясь на информацию ПФР
.
Так, впервые досрочно на заслуженный отдых могут отправиться матери четырех детей, рожденные в 1965 году. С 2023 года россиянки, которые родили трех детей и воспитали их до восьмилетнего возраста, могут выйти на пенсию в 57 лет.
Кроме того, преждевременная пенсия положена сотрудникам с большим трудовым стажем. Это 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Жители Крайнего Севера могут выйти на пенсию на пять лет раньше, если у них есть стаж в 15 лет и более.
Досрочная пенсия предусмотрена и для работников вредных и опасных производств, учителей, медиков и представителей творческих профессий.
В ПФР
также уточнили, что с 2021 года родители и опекуны ребенка- инвалида (до 8 лет), могут уйти на пенсию раньше остальных россиян.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что вдова Караченцова пожаловалась на пенсию в 53 тысячи рублей.