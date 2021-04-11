Россиянам напомнили, кому можно досрочно уйти на пенсию

Так, впервые досрочно на заслуженный отдых могут отправиться матери четырех детей, рожденные в 1965 году. С 2023 года россиянки, которые родили трех детей и воспитали их до восьмилетнего возраста, могут выйти на пенсию в 57 лет.

Кроме того, преждевременная пенсия положена сотрудникам с большим трудовым стажем. Это 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Жители Крайнего Севера могут выйти на пенсию на пять лет раньше, если у них есть стаж в 15 лет и более.