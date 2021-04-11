Подсчитаны траты россиян на репетиторов

Исследователи подсчитали, сколько денег россияне тратят на репетиторов для своих детей.

Опрос 3 тысяч родителей средних и старших классов провел портал SuperJob, передаёт РБК

Выяснилось, что 27% семиклассников и восьмиклассников систематически занимается с нанятым учителем. Родители тратят на это в среднем 2,8 тысячи рублей в неделю. Девятиклассники больше нуждаются в репетиторах. Труд педагогов со стороны оплачивает уже 34% родителей. Это 3 тысячи рублей в неделю.

В выпускных классах расходы еще весомее: 43% родителей учеников 10-х и 11-х классов рассказали, что нанимают репетиторов. В среднем расходы составляют 3,5 тыс. руб. в неделю.

В старших классах главной целью становится успешная сдача экзаменов, ЕГЭ. Наиболее востребованы репетиторы по алгебре, геометрии, физике, русскому и английскому языку.

Для девятиклассников также важна химия, а для учеников 10-11-х классов - история и обществознание.