В чужом кармане: сколько зарабатывает повар

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наш новый герой - 30-летний Александр Н., выпускник технологического колледжа с 4-м поварским разрядом.

«Моя мама не любила готовить, в детстве частенько приходилось есть полуфабрикаты и завидовать друзьям, которых дома ждали с борщами. А потом я понял, что всему в жизни можно научиться самому, в том числе и готовке, и не ждать чего-то от окружающих», - рассказывает Александр.

Первым местом работы Александра стал ресторан быстрого питания.

«Официальное оформление, зарплату всегда вовремя платили, хоть и небольшую. Но все меню было основано на полуфабрикатах, не особо интересно. Потом встал на первые блюда - это вообще испытание, кастрюли по 150-200 порций, борщи, супы, гарниры», - вспоминает он.

За переработки там не платили и штрафовали за малейшее нарушение.

«Опоздал на десять минут - штраф, руки не помыл - штраф, телефон достал - штраф, присел - штраф. Еще там обещали трехразовое питание, но на самом деле кормили один раз и не бургерами и пиццей, как мы надеялись, а гречкой и макаронами. Нужно быть готовым, что после учебы попадешь в такое место, в нормальные места без опыта не возьмут», - предупреждает Александр.

Сейчас Александр работает в сетевом ресторане поваром-универсалом. Среди требований в вакансии были указаны профильное образование, опыт работы от года и действующая медкнижка. В компании обещали зарплату 50 000 - 60 000 рублей, это соответствует действительности.

Работает Александр по графику 4/3, 5/2, 2/2 (8/12-часовые смены). В его обязанности входит приготовление и контроль качества блюд, организация рабочего места, поддержание чистоты и порядка, приемка продуктов и проведение инвентаризации.

«Главный и самый существенный минус, что весь день проводишь на ногах и в духоте. Нужно иметь хорошее здоровье, чтобы такое выдержать. По вечерам ноги подгибаются от усталости, выползаешь с работы весь измученный, грязный, в жире, будто неделю не мылся. Но зато работа интересная, творческая, если это не фастфуд по шаблону», - отмечает Александр.

Однако творческие порывы поваров всегда будут ограничиваться их шефом, предупреждает он. Александр подчеркнул, что второй серьезный минус - это шефы-самодуры, с которыми спорить ты не можешь - шеф всегда прав. А большим плюсом своей работы он называет возможности карьерного и зарплатного роста - «хороший шеф будет получать столько, сколько попросит».

Сейчас Александр живет один, недавно он продал машину - решил пользоваться общественным транспортом, а деньги с продажи отложить на черный день. Он копит на путешествие, в которое планирует отправиться в августе.

Примерные траты Александра (в месяц):

На продукты - 15 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/бары/сауна) - 10 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - от 3 500 до 7 000 рублей

На общественный транспорт/такси - 5 000 рублей

На бытовые мелочи - до 5 000 рублей

На телефон/интернет - 1 500 рублей