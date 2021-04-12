Не все выживут: Делягин предрек волну банкротств

Экономист Михаил Делягин
считает, что в ближайшие недели на фоне отмены коронавирусных послаблений в России начнется волна банкротств. Об этом сообщает
DEITA.RU.
По мнению Делягина, россияне, которые до последнего ждали продления мер поддержки, решатся на банкротство весной, так как другого выбора у них не останется.
Экономист подчеркнул, что массовые банкротства представляют опасность для всей экономики: по принципу домино они способны спровоцировать проблемы в целых секторах экономики.
Как писал «Рамблер», в апреле 2020 года российское правительство
ввело временный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов.
Мораторий коснулся индивидуальных предпринимателей, компаний из наиболее пострадавших от пандемии отраслей (сферы культуры, досуга и развлечений, туризма и гостиничного бизнеса, общепита, бытовых и спортивных услуг) и предприятий, которые признаны системообразующими и стратегическими.
Сначала мораторий действовал шесть месяцев, затем его продлили с 7 октября 2020 года по 7 января 2021 года включительно.
В апреле руководитель проекта Федресурс (анализирует данные о банкротствах) Алексей Юхнин
рассказал, что пандемия не вызвала волны банкротств бизнеса: после отмены моратория их стало на восемь процентов меньше, чем за аналогичный период 2020-го.