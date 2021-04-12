Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Не все выживут: Делягин предрек волну банкротств

Мария Иванова
22 минуты назад
Экономист Михаил Делягин считает, что в ближайшие недели на фоне отмены коронавирусных послаблений в России начнется волна банкротств. Об этом сообщает DEITA.RU.
Не все выживут: Делягин предрек волну банкротств
Фото: ТАССТАСС
По мнению Делягина, россияне, которые до последнего ждали продления мер поддержки, решатся на банкротство весной, так как другого выбора у них не останется.
Экономист подчеркнул, что массовые банкротства представляют опасность для всей экономики: по принципу домино они способны спровоцировать проблемы в целых секторах экономики.
Как писал «Рамблер», в апреле 2020 года российское правительство ввело временный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов.
Мораторий коснулся индивидуальных предпринимателей, компаний из наиболее пострадавших от пандемии отраслей (сферы культуры, досуга и развлечений, туризма и гостиничного бизнеса, общепита, бытовых и спортивных услуг) и предприятий, которые признаны системообразующими и стратегическими.
Сначала мораторий действовал шесть месяцев, затем его продлили с 7 октября 2020 года по 7 января 2021 года включительно.
В апреле руководитель проекта Федресурс (анализирует данные о банкротствах) Алексей Юхнин рассказал, что пандемия не вызвала волны банкротств бизнеса: после отмены моратория их стало на восемь процентов меньше, чем за аналогичный период 2020-го.
Личный счет,Алексей Юхнин,Михаил Делягин,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители