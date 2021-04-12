Не все выживут: Делягин предрек волну банкротств

Экономист Михаил Делягин считает, что в ближайшие недели на фоне отмены коронавирусных послаблений в России начнется волна банкротств. Об этом сообщает DEITA.RU.

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По мнению Делягина, россияне, которые до последнего ждали продления мер поддержки, решатся на банкротство весной, так как другого выбора у них не останется.

Экономист подчеркнул, что массовые банкротства представляют опасность для всей экономики: по принципу домино они способны спровоцировать проблемы в целых секторах экономики.

Как писал «Рамблер», в апреле 2020 года российское правительство ввело временный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов.

Мораторий коснулся индивидуальных предпринимателей, компаний из наиболее пострадавших от пандемии отраслей (сферы культуры, досуга и развлечений, туризма и гостиничного бизнеса, общепита, бытовых и спортивных услуг) и предприятий, которые признаны системообразующими и стратегическими.

Сначала мораторий действовал шесть месяцев, затем его продлили с 7 октября 2020 года по 7 января 2021 года включительно.