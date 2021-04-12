20 триллионов рублей задолжали россияне по кредитам

Кредиторская задолженность населения постоянно растет, отмечают эксперты. Значительно за год увеличился спрос на ипотеку, а также на микрозаймы. Аналитики оценивают ситуацию, при которой население задолжало почти 20 триллионов рублей, по-разному. Одни считают, что показатели свидетельствуют об ухудшении материального состояния россиян и росте риска банкротств. Другие отмечают что, если граждане берут кредит, значит, они уверены, что выплатят его.