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Россияне задолжали почти 20 триллионов рублей

Lenta.ru
51 минуту назад
Задолженность россиян по кредитам в прошлом году увеличилась на 13,4 процента и достигла рекордных 19,92 триллиона рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Общероссийского народного фронта (ОНФ).
20 триллионов рублей задолжали россияне по кредитам
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Кредиторская задолженность населения постоянно растет, отмечают эксперты. Значительно за год увеличился спрос на ипотеку, а также на микрозаймы. Аналитики оценивают ситуацию, при которой население задолжало почти 20 триллионов рублей, по-разному. Одни считают, что показатели свидетельствуют об ухудшении материального состояния россиян и росте риска банкротств. Другие отмечают что, если граждане берут кредит, значит, они уверены, что выплатят его.
В отчете также сказано, что в число наиболее закредитованных регионов вошли Тува, Калмыкия, Чувашия, Ленинградская и Тюменская области. Наименьший уровень долговой нагрузки зафиксирован в Республике Крым и Севастополе, а также в Чечне, Ингушетии и Дагестане.
Долговая нагрузка россиян за год выросла до 25,63 процента. Тенденция связана с последствиями пандемии и сокращением реальных доходов граждан. Ранее стало известно, что средний срок выхода россиян из долговой ямы — около 15 месяцев. При этом в 2019 году он составлял 12 месяцев.
Личный счет,газета "Известия",
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