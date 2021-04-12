Россиянам напомнили о малоизвестных выплатах

СМИ составили список малоизвестных выплат и льгот, о праве на которые потенциальные получатели могут не догадываться.
Как пишет
Nation News, семьи с тремя детьми и больше имеют право на получение 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита.
Родители-студенты могут получать пособие, размер которого варьируется в зависимости от региона проживания.
Малоимущие семьи могут заключить соцконтракт и получать от государства помощь в виде денежных средств, продуктов или одежды. В каждом случае форма поддержки рассматривается индивидуально.
В регионах родители детей дошкольного возраста, которым не хватило место в детском саду, имеют прав на получение субсидии.
Наконец, пожилые люди, являющиеся родителями или опекунами несовершеннолетних детей, могут рассчитывать на надбавку к пенсии.
Как писал «Рамблер», ранее Минтруд
предложил упростить порядок оформления выплаты на детей до 3 лет из средств материнского капитала, отменив условие предоставления справки о доходах семьи. Пенсионный фонд должен самостоятельно запросить эти сведения из налоговой службы
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