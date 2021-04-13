Жители осажденного Севастополя получат повышенные пенсии

Указ президента России об увеличении пособий на 500 рублей для жителей осажденного Севастополя вступает в силу с 13 апреля, пишет «Парламентская газета».

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Размер пенсий будет пересчитан задним числом — с октября 2020 года.

В декабре 2020 года было принято решение приравнять граждан, которые награждены знаком «Житель осажденного Севастополя», к ветеранам войны. Отмечается, что более тысячи человек имеют такой статус.

Это россияне, а также жители других стран и граждане, не имеющие гражданства, которые с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на территории Севастополя и награждены знаком «Житель осажденного Севастополя».

Помимо повышенной пенсии, новым ветеранам было предоставлено право на федеральные меры социальной поддержки. Речь идет об обеспечении необходимыми лекарствами, бесплатном проезде в пригородном железнодорожном транспорте, компенсации половины расходов на услуги ЖКХ и другом.

В 2021 году к 9 Мая «Жителям осажденного Севастополя» будет направлена единовременная выплата от государства. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что она составит 10 тысяч рублей.