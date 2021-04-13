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Жители осажденного Севастополя получат повышенные пенсии

Лера Букина
51 минуту назад
Указ президента России об увеличении пособий на 500 рублей для жителей осажденного Севастополя вступает в силу с 13 апреля, пишет «Парламентская газета».
Жители осажденного Севастополя получат повышенные пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Размер пенсий будет пересчитан задним числом — с октября 2020 года.
В декабре 2020 года было принято решение приравнять граждан, которые награждены знаком «Житель осажденного Севастополя», к ветеранам войны. Отмечается, что более тысячи человек имеют такой статус.
Это россияне, а также жители других стран и граждане, не имеющие гражданства, которые с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на территории Севастополя и награждены знаком «Житель осажденного Севастополя».
Помимо повышенной пенсии, новым ветеранам было предоставлено право на федеральные меры социальной поддержки. Речь идет об обеспечении необходимыми лекарствами, бесплатном проезде в пригородном железнодорожном транспорте, компенсации половины расходов на услуги ЖКХ и другом.
В 2021 году к 9 Мая «Жителям осажденного Севастополя» будет направлена единовременная выплата от государства. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что она составит 10 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что гражданским авиаторам и работникам угольной промышленности повысят пенсии с 1 мая.
Личный счет,Владимир Путин,Парламентская газета,
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