Более 500 тысяч россиян остались без отдыха в Турции

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В понедельник, 12 апреля, власти объявили о приостановке с 15 апреля по 1 июня авиасообщения с Турцией и Танзанией. Между Стамбулом и Москвой останутся лишь два рейса в неделю.

«В период с 15 апреля по 31 мая туры приобрели более 500 тыс. человек, это 90% всего потока, который мы сумели оценить за короткий период, буквально с пятницы», — заявила Ломидзе.

Она отмечает, что туроператоры и турагенты сейчас обсуждают, что делать дальше с приобретенными путевками. Существует три варианта решения вопроса, заявила Ломидзе. Речь идет о перебронировании поездки на дату позднее 1 июня, перебронировании на другое направление при наличии у туроператора такой возможности и о возврате денежных средств.

В АТОР оценивают общую стоимость забронированных туров в Турцию на данный период в 32 млрд рублей.

В Танзанию куплено 6–7 тысяч туров, рассказала Ломидзе.

Решение о приостановке авиасообщения обусловлено неспокойной эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом. Кроме того, в Танзании выявлены случаи заражения малярией.

Ростуризм уточнил, что туристы, пребывающие в данный момент в этих странах, смогут планово, то есть после окончания турпоездки, вернуться в Россию.