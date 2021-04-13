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Более 500 тысяч россиян остались без отдыха в Турции

Лера Букина
58 минут назад
Путевки в Турцию на период ограничения рейсов из России купили более полумиллиона россиян, заявила в эфире телеканала РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Более 500 тысяч россиян остались без отдыха в Турции
Фото: ТАССТАСС
В понедельник, 12 апреля, власти объявили о приостановке с 15 апреля по 1 июня авиасообщения с Турцией и Танзанией. Между Стамбулом и Москвой останутся лишь два рейса в неделю.
«В период с 15 апреля по 31 мая туры приобрели более 500 тыс. человек, это 90% всего потока, который мы сумели оценить за короткий период, буквально с пятницы», — заявила Ломидзе.
Она отмечает, что туроператоры и турагенты сейчас обсуждают, что делать дальше с приобретенными путевками. Существует три варианта решения вопроса, заявила Ломидзе. Речь идет о перебронировании поездки на дату позднее 1 июня, перебронировании на другое направление при наличии у туроператора такой возможности и о возврате денежных средств.
В АТОР оценивают общую стоимость забронированных туров в Турцию на данный период в 32 млрд рублей.
В Танзанию куплено 6–7 тысяч туров, рассказала Ломидзе.
Решение о приостановке авиасообщения обусловлено неспокойной эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом. Кроме того, в Танзании выявлены случаи заражения малярией.
Ростуризм уточнил, что туристы, пребывающие в данный момент в этих странах, смогут планово, то есть после окончания турпоездки, вернуться в Россию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что египетские курорты могут стать альтернативой Турции.
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