Россияне начали отказываться от отдыха в Греции

Бронирование туров в Грецию остановилось после приостановки авиасообщения с Турцией, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего директора туроператора «Tez Tour Греция» Димитрис Харитидис.

По словам Харитидиса, туристы замерли в ожидании решения Росавиации о расширении авиасообщения между Грецией и Россией.

«И так бронирование было на очень низком уровне, но сейчас оно остановилось», - отметил он.

По мнению представителя Tez Tour, решение о приостановке туризма в Турцию нанесет сильный удар по туристической отрасли. Большинство отелей требуют предоплаты и вряд ли будут готовы возвращать деньги операторам.

Он отметил, что российские власти посоветовали путешественникам выбирать альтернативные маршруты, но Минтранс России пока не дал разрешение на чартерные авиарейсы в Грецию.

«Сейчас все зависит от того, дадут ли они добро или нет. Сейчас в Москву летит министр туризма Греции Харис Теохарис, он будет встречаться с представителями министерства транспорта и Ростуризма. Мы надеемся, что все разрешения будут получены», — сказал Харитидис.

Он также заявил, что Греции, в свою очередь, необходимо отменить квоты на въезд россиян и расширить географию городов, которые будут принимать авиарейсы из РФ.