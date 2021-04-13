Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Россияне начали отказываться от отдыха в Греции

Вероника Полынина
1 час назад
Бронирование туров в Грецию остановилось после приостановки авиасообщения с Турцией, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего директора туроператора «Tez Tour Греция» Димитрис Харитидис.
По словам Харитидиса, туристы замерли в ожидании решения Росавиации о расширении авиасообщения между Грецией и Россией.
«И так бронирование было на очень низком уровне, но сейчас оно остановилось», - отметил он.
По мнению представителя Tez Tour, решение о приостановке туризма в Турцию нанесет сильный удар по туристической отрасли. Большинство отелей требуют предоплаты и вряд ли будут готовы возвращать деньги операторам.
Он отметил, что российские власти посоветовали путешественникам выбирать альтернативные маршруты, но Минтранс России пока не дал разрешение на чартерные авиарейсы в Грецию.
«Сейчас все зависит от того, дадут ли они добро или нет. Сейчас в Москву летит министр туризма Греции Харис Теохарис, он будет встречаться с представителями министерства транспорта и Ростуризма. Мы надеемся, что все разрешения будут получены», — сказал Харитидис.
Он также заявил, что Греции, в свою очередь, необходимо отменить квоты на въезд россиян и расширить географию городов, которые будут принимать авиарейсы из РФ.
Как писал «Рамблер», Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю. Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня.
Личный счет,Видео,Минтранс РФ,Ростуризм,Росавиация,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители