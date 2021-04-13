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Эксперт дала новичкам рекомендации по торговле на бирже

Российская Газета
1 час назад
Как с небольшой суммой начать торговать на бирже и не наделать стыдных ошибок? Пять главных советов на этот счет дает Надежда Грошева, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России.
Эксперт дала новичкам рекомендации по торговле на бирже
Фото: ТАССТАСС
1. Откройте индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), с взносов на него в размере до 400 тыс. руб. в год можно получить налоговый вычет (до 52 тыс. руб.). Эти деньги станут или приятным бонусом, или страховкой на случай убытков.
2. Начните с покупки облигаций федерального займа и облигаций крупнейших российских компаний. Доходность у них в среднем ниже, чем у акций компаний, но она более предсказуема и риски минимальны: и государство, и крупные компании всегда платят по своим долгам. С облигациями много заработать не удастся, но они помогут понять, как устроена биржевая торговля. Только потом можно думать о покупке акций.
3. Нет смысла вкладывать деньги в ценные бумаги, если их придется выводить со счета через полгода-год. Рассчитывайте на минимальный срок вложения два-три года. Вычет по ИИС можно получать, если счет открыт три года. Деньги туда можно завести позже, но придется не выводить их до окончания этого срока.
4. Плохая идея выходить на фондовый рынок с последними деньгами: откладывайте на инвестиции от 10 до 50% накоплений. Чем вы старше, тем может быть выше доля свободных средств, которые рационально использовать для инвестиций. Имейте буфер в виде вклада: не придется продавать бумаги с убытком, если срочно понадобятся деньги на непредвиденные расходы в период неблагоприятной рыночной ситуации.
5. Выбирайте надежного брокера, посмотрите их рейтинги на сайтах Московской и Санкт-Петербургской бирж. Если с брокером что-то случится, возвращение денег обернется большими хлопотами или вовсе будет невозможным. Изучите размеры комиссий при совершении сделок, учтите при этом, насколько активно вы планируете совершать сделки, использует ли брокер абонентскую плату и на каких условиях закрывает ИИС. При прочих равных выбирайте брокера, предлагающего удобное и работающее без сбоев (почитайте отзывы) приложение.
Личный счет,Минфин,
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