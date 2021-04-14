Аналитик предсказал России волну банкротств

В 2021 году количество граждан-банкротов достигнет 178,5 тысяч человек, превысив в 1,5 раза прошлогодние показатели. Об этом свидетельствует прогноз аналитиков сервиса FreshStart (входит в экосистему Сбера).

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«По итогам 2021 года суды могут признать несостоятельными 178,5 тысяч граждан против прошлогодних 119 тысяч. С каждым годом число россиян, получивших через суд статус банкрота, стабильно увеличивается не менее чем на 50% от уровня предыдущего года», — передают «Известия» данные аналитиков.

Факторами роста числа банкротств станут популярность механизма избавления от долгов среди физлиц и последствия пандемии. Также ситуация обусловлена и тем, что у граждан в 2020-м отсутствовала возможность воспользоваться процедурой банкротства из-за карантинных мер. Согласно оценкам, сейчас порядка 1 млн россиян подходят под критерии судебной процедуры банкротства.

По данным FreshStart, в России на сегодня доля мужчин, воспользовавшихся механизмом, равна 56%, а женщин — 44%. За последний год средний возраст несостоятельных граждан снизился с 47 до 46 лет.