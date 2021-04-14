Более 500 россиян поедут на работу в Финляндию

Дипломатические представительства Финляндии в России выдали 544 визы для отправляющихся на сезонные сельскохозяйственные работы, это в пять раз больше по сравнению с показателем прошлого года, рассказали РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве страны.

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Ранее сообщалось, что из-за сложностей, вызванных коронавирусом, в 2020 году на сельскохозяйственных работах в Финляндии было занято лишь 104 россиянина и примерно 9 тысяч украинцев.

По оценкам минлессельхоза Финляндии, потребность в сельскохозяйственных работниках в этом году составляет до 16 тысяч человек. Первые работники из Украины начали прибывать в Финляндию чартерными рейсами с конца марта.

"В этом году представительствами Финляндии в России (посольство в Москве, генеральное консульство в Санкт-Петербурге и представительства в Петрозаводске и Мурманске) было выдано 544 визы для сезонных работников, по состоянию на 8 апреля, прием заявок продолжается", — рассказал представитель ведомства, отказавшись от дальнейших комментариев.

Заявления на визы для сезонных работников на текущий год Финляндия начала принимать в России с 11 ноября.

Также впервые Финляндия, не имеющая полноценного дипломатического представительства в Белоруссии, открыла с начала апреля прием виз в Минске для желающих отправиться на сезонные работы, сообщал ранее МИД.

В 2019 году Финляндия оформила в России 2669 виз для сельскохозяйственных работ. Украинцам в 2019 году было выдано около 11 тысяч разрешений на сезонные работы в Финляндии и 2465 виз для этих же целей.