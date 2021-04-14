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Россияне назвали самую перспективную отрасль для карьеры

Прайм
1 час назад
Россияне назвали самой перспективной для построения карьеры отрасль высоких технологий, также они видят большие возможности в робототехнике и искусственном интеллекте, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Россияне назвали самую перспективную отрасль для карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.
"Почти половина опрошенных (49%) отметили, что самой перспективной сферой для карьеры является IT — это безусловный лидер среди всех предложенных отраслей для работы. За перспективы развития в робототехнике и искусственном интеллекте проголосовали по 28% респондентов", — рассказали в сервисе.
Еще около четверти участников исследования отметили возможности для карьеры в строительстве (26%), нанотехнологиях (25%) и медицине (24%). 22% жителей России уверены, что наиболее перспективная сфера для работы — госслужба. По 20% респондентов выделили для себя отрасль логистики и транспорта, а также энергетику и добывающую промышленность.
Перспективы в сельском хозяйстве отметили 18% опрошенных, в биотехнологиях — 17%, в сфере обслуживания, а также в предпринимательстве и финансах — по 15%. За возможности развития в отраслях промышленности и космоса отдали свои голоса по 14% участников исследования. Туризм и сфера маркетинга кажутся перспективными для 12% респондентов, дизайн и экология — для 11%, а культура — для 10%. Примечательно, что всего 8% опрошенных пользователей сервиса видят перспективы успешной карьеры в медиа, 7% — в HR.
При этом представления россиян о перспективности и интересности профессий противоречат друг другу. Так, самой интересной профессией жители России считают работу дизайнера — ее отметили 26% опрошенных. Каждый пятый респондент выделил специальность журналиста. Столько же — инженера. Далее по интересности следуют ученый, артист, программист и врач.
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