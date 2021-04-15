Эксперты назвали сроки повышения ставок по депозитам

"Если вы планируете разместить деньги в банке, то лучше сделать это сейчас", — отметил он.
"Динамика максимальной процентной ставки по вкладам в рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, по данным Банка России за март 2021 года, составляет 4,57%", — сказал Зайнуллин.
"Инструментом борьбы с повышением инфляции выше здорового уровня является повышение ключевой ставки. Эта ставка — цена, по которой крупнейшие банки получают денежную ликвидность от Центрального банка. Деньги становятся дороже для банков, значит, деньги становятся дороже и для кредиторов. Ставки растут, в том числе и по депозитам. Поэтому, если мы хотим понять, что будет со ставками по депозитам, надо понимать прогноз по инфляции и действиям ЦБ в связи с этим", — отметил он.
"Если вы планируете накопить деньги, допустим, на отпуск или крупную покупку, то можно воспользоваться условиями нынешних вкладов с льготными условиями закрытия, а затем перевести накопившуюся сумму в "более комфортные условия", когда проценты повысят", — пояснила она.