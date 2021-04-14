Мошенники придумали схему обмана россиян с картами «Магнита»

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Преступники рассылают в мессенджерах и социальных сетях сообщения с предложением поучаствовать в розыгрыше «Подарок на 30-летие компании "Магнит"» с шансом выиграть бесплатный подарок.

Они дают согласившимся три попытки выиграть, первые две всегда оказываются неудачными, а третья приводит к выигрышу карты на 10 тысяч рублей. После этого победителям предлагается в течение восьми минут рассказать о выигрыше в соцсетях или мессенджерах и получить приз.

В «Магните» назвали целью данной мошеннической схемы сбор персональных данных, отметили, что все текущие акции указаны на официальном сайте сети и в мобильном приложении, а в 2021 году компании исполнилось 27 лет, а не 30.