Россиян освободят от 3-НДФЛ

Совет Федерации
рассмотрит поправки в Налоговый кодекс, освобождающие россиян от необходимости лично подавать декларацию 3-НДФЛ для получения некоторых налоговых вычетов. Об этом рассказала
«Парламентская газета».
Ранее поправки одобрила Госдума
. В законопроекте идет речь об упрощенном оформлении налоговых вычетов на покупку жилья, погашение процентов по ипотеке, а также о получении инвестиционных вычетов по операциям на индивидуальном инвестиционном счете.
Если поправки окончательно примут, россияне смогут получить вычеты без визита к налоговикам
- с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Служба будет проводить автоматизированную проверку права налогоплательщика на получение вычета (с помощью информационной системы ФНС, куда поступает информация о расходах на покупку жилья, погашении процентов и сумме на инвестиционном счете). Благодаря этому россиянам не придется заполнять декларации 3-НДФЛ и представлять налоговикам документы, подтверждающие право на вычет.
Как сообщал «Рамблер», ранее Минфин
подготовил законопроект, упрощающий процедуру получения любых налоговых вычетов.
Для получения вычета россиянам больше не придется подавать налоговую декларацию: они смогут направить заявление в Федеральную налоговую службу в электронном виде через личный кабинет, указав реквизиты своего банковского счета. Налоговики будут рассматривать такие заявления в течение 30 дней.
Самые крупные вычеты в России полагаются за покупку жилья. От налогов в таком случае освобождается сумма в два миллиона рублей (если квартира дороже - сумма вычета не изменится). Покупатель жилья может запросить у государства только 13 процентов от суммы, не более 260 тысяч рублей.
Еще одна категория - социальные вычеты, для которых ограничение составляет 120 тысяч рублей. К примеру, если весь год собирать чеки и документы об оказании медицинских услуг, в итоге можно будет получить 15 600 рублей.