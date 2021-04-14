Россиян освободят от 3-НДФЛ

Совет Федерации рассмотрит поправки в Налоговый кодекс, освобождающие россиян от необходимости лично подавать декларацию 3-НДФЛ для получения некоторых налоговых вычетов. Об этом рассказала «Парламентская газета».

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Ранее поправки одобрила Госдума . В законопроекте идет речь об упрощенном оформлении налоговых вычетов на покупку жилья, погашение процентов по ипотеке, а также о получении инвестиционных вычетов по операциям на индивидуальном инвестиционном счете.

Если поправки окончательно примут, россияне смогут получить вычеты без визита к налоговикам - с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Служба будет проводить автоматизированную проверку права налогоплательщика на получение вычета (с помощью информационной системы ФНС, куда поступает информация о расходах на покупку жилья, погашении процентов и сумме на инвестиционном счете). Благодаря этому россиянам не придется заполнять декларации 3-НДФЛ и представлять налоговикам документы, подтверждающие право на вычет.

Как сообщал «Рамблер», ранее Минфин подготовил законопроект, упрощающий процедуру получения любых налоговых вычетов.

Для получения вычета россиянам больше не придется подавать налоговую декларацию: они смогут направить заявление в Федеральную налоговую службу в электронном виде через личный кабинет, указав реквизиты своего банковского счета. Налоговики будут рассматривать такие заявления в течение 30 дней.

Самые крупные вычеты в России полагаются за покупку жилья. От налогов в таком случае освобождается сумма в два миллиона рублей (если квартира дороже - сумма вычета не изменится). Покупатель жилья может запросить у государства только 13 процентов от суммы, не более 260 тысяч рублей.