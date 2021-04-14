Россияне могут увеличить размер пенсии на 50%, отложив ее назначение на пять лет. Об этом пишет
«Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России
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Если обратиться за пенсией на 10 лет позже, выплата вырастет еще наполовину.
Повышенную пенсию с учетом премиальных коэффициентов за более позднее ее назначение в прошлом году получили 27 тысяч человек, заявили в ПФР. Ежегодно этим правом пользуются 3% пенсионеров.
Кроме того, в ПФР рассказали, что число россиян, которые обращаются за пенсией удаленно, выросло в два раза. Из двух миллионов новых пенсионеров в 2020 году удаленно оформили пенсию 1,5 млн человек.
Ранее «Рамблер» рассказал, что максимальную надбавку к социальной пенсии (415 процентов) в России могут получить Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Труда России и Герои Социалистического Труда.
Такая же прибавка полагается людям, награжденным орденами Святого апостола Андрея Первозванного, Трудовой Славы трех степеней и «За заслуги перед Отечеством» I степени.