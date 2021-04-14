Россияне могут увеличить размер пенсии на 50%, отложив ее назначение на пять лет. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России

Если обратиться за пенсией на 10 лет позже, выплата вырастет еще наполовину.

Повышенную пенсию с учетом премиальных коэффициентов за более позднее ее назначение в прошлом году получили 27 тысяч человек, заявили в ПФР. Ежегодно этим правом пользуются 3% пенсионеров.

Кроме того, в ПФР рассказали, что число россиян, которые обращаются за пенсией удаленно, выросло в два раза. Из двух миллионов новых пенсионеров в 2020 году удаленно оформили пенсию 1,5 млн человек.

Ранее «Рамблер» рассказал, что максимальную надбавку к социальной пенсии (415 процентов) в России могут получить Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Труда России и Герои Социалистического Труда.